Gasparri contro il governo: “Tav, Tap, Flat Tax: è tutto un flop…”

di Redazione

Forza Italia, già sul piede di guerra per le nomine Rai non condivise, passa all’attacco del governo con una dura dichiarazione del senatore Maurizio Gasparri, che fotografa l’attuale fase di caos politico: ”Tav, Tap, Flat, con questo governo è tutto un flop. Sembra un cartone animato invece è una tragedia. Bloccano la Tav, bloccano il gasdotto Tap, mandano verso la chiusura e il disastro l’Ilva, non varano il reddito di cittadinanza e la Flat tax. Ma fanno molta propaganda con misure, certamente popolari come l’aereo di Stato abolito, ma economicamente irrilevanti. La lista dei disastri che prepara il governo Conte vale 60 miliardi di euro. Una catastrofe di dimensioni bibliche. Con loro, insomma, è tutto un crash e un flop”, spiega Gasparri, che ce l’ha soprattutto con i grillini: “Per quanto riguarda poi Di Maio, che dice che loro rifiutano i raccomandati, sappiamo bene i criteri con cui si sono cooptati nel governo e dintorni ministri, primi ministri, primi collaboratori, portavoce e quant’altro – sottolinea – Altro che raccomandazioni, meccanismi tutt’altro che trasparenti. Quello dei grillini è il regno dell’assenza della trasparenza, delle cooptazioni fatte senza seguire nessun criterio oggettivo. A cominciare dal Primo Ministro, scelto per caso…”.