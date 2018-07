Furia Saviano contro il governo: criminalizzando le Ong sempre di più o morti in mare (video)

di Redazione

Roberto Saviano colpisce ancora: in un video pubblicato sul sito di fanpage.it attacca ancora frontalmente il governo accusando i ministri Salvini e Toninelli di essere i responsabili di una campagna di criminalizzazione delle ong che ha causato già un naufragio al largo delle coste libiche in cui hanno perso la vita circa 100 migranti. Saviano rilancia l’accusa della Ong Open Arms al governo italiano di non avere fatto nulla per evitare quelle morti. Saviano accusa i ministri Salvini e Toninelli di costruire propaganda politica sulle morti dei migranti. “Min. Salvini e Min. Toninelli, vi chiedo: questo sangue era necessario? Questo sangue fa il vostro gioco politico? Criminalizzando le Ong, avete determinato una situazione in cui ai migranti si lasciano solo due possibilità: annegare in mare o tornare nei campi di concentramento in Libia. Questo è un crimine di cui dovrete rispondere”.