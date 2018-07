Fratelli d’Italia: il governo difende la Bolkestein, ma andremo avanti

di Stefania Campitelli

Dura la reazione di Fratelli d’Italia alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti al decreto Dignità presentati contro la Bolkestein, la direttiva europea che rischia di consegnare ad aziende straniere la concessione di spiagge, monumenti e mercati rionali. «I presidenti delle commissioni Finanze e Lavoro della Camera hanno dichiarato inammissibili i nostri emendamenti anti-Bolkestein. Una scelta incomprensibile. Nel decreto infatti si parla di contrasto al precariato ma evidentemente per la maggioranza la situazione di incertezza in cui da ormai troppi anni lavorano balneari e ambulanti non li rende sufficientemente precari», hanno dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, Riccardo Zucconi e Walter Rizzetto, «è il frutto di una mentalità dirigista per cui precario può essere considerato solo il lavoratore dipendente e non il piccolo imprenditore che ha investito i risparmi di una vita e ora rischia di vedersene privato da una direttiva europea folle e mal recepita dall’Italia. Peccato perché l’approvazione dei nostri emendamenti avrebbe consentito di restituire stabilità e futuro a questi due settori. Li ripresenteremo in occasione del Milleproroghe e lì capiremo le reali intenzioni della maggioranza».

Bolkestein, Fratelli d’Italia: che gioco fa il governo?

Quella sulla Bolkestein è una campagna storica di Fratelli d’Italia che ha depositato alla Camera una proposta di legge per risolvere definitivamente l’annosa questione delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo che negli ultimi anni, sotto la scure di una errata applicazione della direttiva Bolkestein, ha generato allarme e bloccato gli investimenti in un settore che conta più di 30mila aziende balneari con il loro indotto nonché un numero significativo di imprese di altro genere, dai porticcioli turistici ai cantieri navali che spesso operano su aree demaniali. Una proposta, primi firmatari Giorgia Meloni e Fabio Rampelli, che intende, come hanno fatto le altre nazioni europee, tutelare le imprese nazionali senza incorrere in sanzioni comunitarie.