Francia-Croazia, il 90% degli italiani ha deciso per chi tifare. Ma è meglio non farlo…

di Aldo Di Lello

Per molti dovremmo pur tifare una squadra nell’evento cosmico-storico qual è, ogni 4 anni, la finale di Coppa del Mondo. E gli italiani, popolo tifoso per eccellenza, non si sottraggono certo davanti al match fatidico tra Francia e Croazia in programma domani pomeriggio con inizio alle ore 17.00. E si schierano, in questa occasione, in modo massiccio. Secondo un sondaggio del Corriere della Sera, il 90% dei nostri connazionali ha già deciso che tiferà per la Croazia. Viva Modric abbasso Bmappé. Gioca indubbiamente il tradizionale effetto simpatia per l’outsider che stupisce tutti e per la squadra meno blasonata. Ma giocano anche altri fattori

La storica antipatia tra Italia e Francia

Gioca soprattutto una potente motivazione storico-politica e, se vogliamo, anche di costume: l’antipatia (ricambiata) per la Francia. Noi non sopportiamo i francesi e i francesi non sopportano noi. È un fatto antico, addirittura risalente, secondo i creatori di Asterix e Obelix, alla conquista romana della Gallia. Ma, andando alla storia recente, non si può dimenticare lo sgarbo che ci fece Sarkozy in Libia, propiziando la caduta Gheddafi al fine di sottrarci i vantaggi nella politica energetica che avevamo fino ad allora conseguito. Né possono essere dimenticati gli scontri tra Macron e Salvini e le offese che i francesi ci hanno rivolto in queste ultime settimane a proposito dei migranti. Il fatto è che, non da oggi, ma per tutto il Novecento e per l’ultima parte dell’Ottocento, Italia e Francia sono state rivali nel Mediterraneo. E ciò ha comportato una lunga serie di (reciproci) colpi bassi. Vale anche la pena ricordare, in tal senso, che neanche gli italiani sono stati teneri con i “cugini” francesi. Basterà dire che il fondatore dell’Eni, Enrico Mattei, era tra i sostenitori (e finanziatori) dell’indipendenza algerina. Ma, più in generale, vale comunque la considerazione che francesi e italiani sono popoli troppo simili e troppo vicini per non detestarsi a vicenda. Insomma, è duro per un italiano tifare per la Francia.

Ma la Croazia vuol dire foibe, esodo e mutilazione territoriale

Il problema è però che non si può nemmeno tifare per la Croazia. Troppo cupi, tragici e feroci sono le memorie che questo Paese richiama all’Italia. Prevalentemente croati e sloveni erano i partigiani titini che prestarono la loro atroce opera al compimento dei massacri delle foibe. Sotto la sovranità croata sono dal 1947 le città e i territori italiani di Fiume, Spalato, Ragusa (ribattezzata Dubrovnik), Pola, Zara e tutti i paesi dell’Istria e della Dalmazia che ci furono sottratti più di settant’anni fa. E da cui partirono trecentomila esuli italiani. No, non si possono dimenticare queste ferite, neanche in un’occasione giocosa come una partita di calcio. Vale la pena inoltre ribadire che non una parola di pentimento e di riconoscimento dei crimini passati è mai venuta dalle autorità croate. Domani, alle 17.00, è meglio andare a fare un passeggiata, a cercare un locale che prepari squisiti gelati, piuttosto che mettersi davanti alla tv. Del resto, già è stata una sofferenza aver sperimentato, partita per partita, l’esclusione della nazionale italiana dai Mondiali, per doverci anche sorbire una finale in cui sarà tutto un tripudio di colori stranieri.