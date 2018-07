Franca Leosini: «Chi si trova un ladro in casa ha il diritto di sparare»

di Angelica Orlandi

Il dibattito sulla legittima difesa è molto sentito dagli italiani. Franca Leosini è una voce equilibrata, ascoltata, apprezzata. Intervista dal quotidiano “Libero” entra nel vivo di una questione molto delicata su cui il dibattito politico ribolle. Le sue sono parole molto dirette, di buon senso, in linea con la maggior parte degli italiani. Ma probabilmente strideranno con il sentire diffuso tra la sinistra buonista. «Credo che chi si ritrovi un ladro in casa e spari, abbia il diritto di farlo, specie se in pericolo di vita». Intervistata da Libero Franca Leosini è intervenuta su uno dei temi più caldi delle ultime settimane: la legittima difesa. La Leosini è un’autorità in materia di cronaca giudiziaria. Ideatrice e conduttrice da 24 anni di Storie Maledette, nel suo format di grande successo si confronta spesso con persone che si sono macchiate dei delitti più agghiaccianti. La conversazione tocca un punto preciso, appunto, la legittimità di difendersi in casa propria. «È una questione controversa -ammette – Premetto che avere armi da fuoco in casa è sempre pericoloso (anche se gli omicidi avvengono con le forbici, o i coltelli…). Ma credo che chi si ritrovi un ladro in casa e spari, abbia il diritto di farlo, specie se in pericolo di vita. E l’idea che chi ha sparato per difendersi possa essere processato per omicidio, mi terrorizza. Certo, se il ladro scappa e gli spari alle spalle cambia tutto. Ma in genere mi inquieta la discrezionalità del giudice».

Discrezionalità che secondo la Leosini «è un punto nevralgico». «Io credo nell’autorità giudiziaria e rispetto la legge – afferma – Ma in 24 anni di Storie maledette mi colpisce la disparità di valutazione dei giudici a parità di reato. È vero che i crimini non sono mai sovrapponibili; però non capisco perché a Parolisi che ha ucciso la moglie con 29 coltellate hanno ridotto la pena a 18 anni (le 29 coltellate non sono “crudeltà”) e per Cosima e Sabrina Misseri, che hanno ucciso Sara Scazzi senza premeditazione né vilipendio del corpo, c’è stato l’ergastolo. Sul libero convincimento dei magistrati – conclude – avrei molto da dire…».