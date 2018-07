Follia mondiali. Un tifoso argentino perde la testa e lancia la tv dal balcone (video)

di Alessandra Danieli

È psicodramma per l’eliminazione dell’Argentina dai Mondiali russi. Non solo lacrime tra i tifosi argentini per il brutto colpo che ha messo ko lo squadrone di Messi ad opera della Francia che ha vinto il match 4-3. C’è anche chi ha perso la testa come un fan scatenato e arrabbiatissimo che al termine della partita ha scaraventato la televisione dal balcone con un gesto di stizza che poteva provocare seri danni ai passanti. Quello di prendersela con il piccolo schermo e lanciarlo dalla finestra, come se fosse il responsabile della sconfitta, è un pensiero che probabilmente accarezza la testa di molti tifosi che però si guardano bene dal passare dalle parole ai fatti. Il tifoso immortalato da un video che imperversa sulla rete, invece, lo ha fatto davvero. Per molti commentatori, che hanno parlato di “cronaca di una morte annunciata”, però, l’esito della sfida con la Francia era prevedibile. Non si conta la lista dei consigli postumi dei tecnici che fanno le pulci alle scelte tattiche del mister argentino che hanno messo la parola fine all’avventura mondiale di Messi e compagni.