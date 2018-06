Fish Lab – roma

di Redazione

Fish Lab

Via Riano, 36 – 00191 Roma

Tel. 06/3331487

Sito Internet: www.fish-lab.com

Tipologia: cibo da strada

Prezzo: burger fish 10/12€, cartocci 7€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Per chi non ama il classico burger di carne, una valida alternativa è quello di pesce. Fish Lab ne ha fatto il centro della propria offerta, proponendo solo 3 tipologie di pesce per i panini – salmone, merluzzo e gamberoni – e le alici, i calamari e i moscardini per i cartocci fritti. Questi ultimi sono proposti anche come aperitivo in una formula interessante che a soli 7€ abbina un calice di vino (pecorino) al fritto. Per la nostra cena, abbiamo assaggiato un gustoso trancio di salmone alla piastra con contorno di verdure cotte nella wok e un cartoccio di calamari ben fritto, croccante e per niente unto. Ben assemblato il fillet burger, ovvero un trancio di merluzzo alla piastra con avocado, salsa tartara, insalata e pomodoro, servito con delle patatine tagliate a stick un po’ mosce. Debole al palato, invece, la pasta e ceci con polpo croccante e rosmarino, dalla porzione comunque abbondante. Da bere c’è qualche centrifuga, due tipologie di vino bianco e di birra in bottiglia e qualche bevanda analcolica.

AMBIENTE

Le ampie vetrate permettono di vedere il locale dall’esterno, quindi di giorno è abbastanza luminoso. Lo spazio non è molto ampio, ma riempito il giusto, con tavolini apparecchiati in modo spartano, posate mono uso e bicchieri di plastica.

SERVIZIO

Cortese e abbastanza rapido.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –