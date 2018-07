Fiorditè – Roma

di Redazione

Fiorditè

Via Tuscolana, 30 – 00182 Roma

Tel. 06/88653263

Sito Internet: www.saladatefiordite.it

Tipologia: sala da tè

Prezzo: dolci 3/5,50€, sfizi salati 3/5,50€, cioccolata in tazza 4€, tè (teiera per una persona) 4/8€

Giorno di chiusura: Lunedì; tutte le mattine

OFFERTA

Come si evince già dal nome, il tè è senza dubbio la colonna portante della proposta di questa piacevole realtà, nella quale si può venire anche per fare acquisti con la certezza di essere consigliati al meglio e di trovare prodotti molto ricercati. Il grande menù ospita al suo interno, oltre a numerosissime referenze provenienti principalmente da Cina, India e Giappone (disponibili pure in versione fredda d’estate) anche una piccola proposta salata per il pranzo, alcuni dolci, una selezione di cioccolate calde, birre artigianali e qualche vino. Noi abbiamo scelto di fare una golosa sosta pomeridiana, ritemprandoci con un ottima cioccolata calda “amabile”, densa e rotonda al gusto, che ci ha lasciato la bocca gradevolmente pulita, a cui abbiamo affiancato un’ottima fetta di torta vegan alle carote e mandorle, nella quale non abbiamo affatto sentito la mancanza di uova e latte.

AMBIENTE

Entrando si accede ad una sala con alcuni tavoli, il bancone e gli scaffali che accolgono oggettistica da tè estremamente particolare e cioccolato Gardini, proseguendo si raggiunge il corridoio che porta al cortile interno, anch’esso con qualche tavolino e altri scaffali: alle pareti, le opere esposte cambiano periodicamente, e spesse volte sono anch’esse in vendita. Quando la stagione lo consente, si può fruire anche del cortiletto interno, che offre un contesto estremamente gradevole nel quale poter trascorrere qualche ora di relax.

SERVIZIO

Curato dalla garbata titolare, disponibile ad illustrare con dovizia di particolari e tanta passione le peculiarità e le caratteristiche della vasta selezione di tè disponibili.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –