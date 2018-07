Fico in visita ufficiale in t-shirt e collana: peggio della Boldrini in ciabatte

di Leo Malaspina

Dalle passerelle in autobus dalla stazione alla Camera a beneficio dei fotografi, ai pugnetti comunisti al corteo del 2 giugno, fino all’ultima impresa bizzarra in terra di Sicilia, dove Roberto Fico, presidente della Camera e terza carica dello Stato, si è presentato in veste ufficiale alquanto discutibile. La “veste” era una t-shirt bianca, con giubbini smanicato in stile pescatore da molo, collanone esibito fuori dalla maglietta, come se la mattinata fosse dedicata a una passeggiata in spiaggia. Era, invece, a Pozzallo, nel Ragusano, a fare il controcanto al governo grillo-leghista con una dichiarazione d’amore alle Ong. “Io i porti non li chiuderei. Quando si parla di ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario”, ha detto il presidente della Camera, dopo la sua visita nell’hotspot di Pozzallo dove ha esibito quel look così trasandato. “Servono cuore e testa”. E magari anche una giacca e una cravatta quando si rappresenta l’Italia in veste ufficiale. Uno stile che ricorda la Boldrini quando si presentò dal Papa con le ciabatte…

Il video di Rainews24