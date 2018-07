Feltri a Giachetti: «Se continuate a fare i pannelliani, arriverete al 3 per cento» (video)

di Stefania Campitelli

Attenzione a non cavalcare solo le battaglie per i diritti civili, si rischia di scomparire. È il “consiglio” che Vittorio Feltri dà a muso duro al Pd nel corso del faccia a faccia a L’aria che tira su la 7 con Roberto Giachetti. «Se il Pd diventa pannelliano, scompare», dice il direttore di Libero in un acceso dibattito col deputato democratico ed ex radicale. «Il Pd è la brutta copia del Partito radicale, del quale io ero amico come ero amico personale di Marco Pannella – premette Feltri – quindi non devo giustificarmi. Il Partito radicale ha fatto cose interessanti, ma era un partito del 3 per cento. Se questo è l’obiettivo del Pd fa benissimo a cavalcare i diritti civili di cui non si sente il bisogno, perché ci sono». E lo ius soli?, incalza di fronte a un Giachetti spiazzato. «A forza di cavalcarlo continuerete a perdere voti perché la gente ha ben altri problemi. Poi fate come volete, ma questa è la mia analisi e la mia diagnosi». Il parlamentare dem interviene sostenendo che anche ai tempi in cui i radicali parlavano alla società di divorzio e aborto si diceva che non se ne sentisse il bisogno. Eppure quel 3 per cento ha garantito la vittoria di referendum decisivi. Ma la replica è un assit involontario a Feltri che colpisce la rete: «Io sto parlando male del Pd, non del Partito radicale che ha fatto battaglie meravigliose. Ma se le fate voi andrete al 3%, è chiaro o no?».