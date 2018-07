FdI indossa le magliette azzurre alla Camera. E Fico s’infuria (video)

di Viola Longo

Le magliette azzurre in solidarietà degli italiani poveri “occupano” l’Aula di Montecitorio e fanno arrabbiare il presidente Roberto Fico, che minaccia di sospendere la seduta. A portarle sugli scranni del parlamento sono stati i deputati di FdI che, alla ripresa dei lavori, le hanno indossate sopra gli abiti consueti.

«Contro le iniziative folli della sinistra radical chic, le #maglietteazzurre di Fratelli d’Italia in Aula per richiamare la politica a occuparsi dei 5 milioni di italiani sotto la soglia di povertà. Difendiamo gli italiani!», ha scritto sulla sua pagina Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi ha lanciato la campagna per gli italiani poveri in risposta alla campagna pro-migranti lanciata da Don Ciotti con le magliette rosse.

Insieme al commento, Meloni ha postato anche il video della protesta, in cui si vedono i deputati cambiarsi repentinamente mentre il collega Francesco Lollobrigida interviene un po’ per guadagnare tempo per il “blitz”, un po’ per spiegarne le ragioni. Sotto si sente la voce di Fico, dal tono un tantino stridulo, che cerca di interrompere Lollobrigida e di impedire quella forma di protesta simbolica, minacciando di sospendere i lavori o di cacciare i deputati di FdI nel caso in cui non la smettano di mostrare le magliette e, quindi, di mostrare solidarietà agli italiani in stato di indigenza. «Tanti radical chic si aggirano indossando magliette rosse per sostenere che c’è bisogno di accoglienza. Oggi il gruppo di FdI indossa le magliette azzurre in solidarietà dei 5 milioni di italiani poveri che hanno bisogno che questo parlamento, che pagano, si occupi dei loro problemi, presidente Fico», è stata la replica di Lollobrigida.

Ieri, sebbene in una forma meno eclatante, come dovuto al ruolo istituzionale che ricopre, anche il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha voluto dare il suo contributo alla campagna nel modo più forte: l’esponente di FdI ha presieduto l’aula interamente vestito di blu.