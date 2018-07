Fazio, che figuraccia: “Che tempo che fa” bocciato dalla classifica Qualitel

di Federica Argento

Una brutta figura. Le “pagelle” del primo semestre Rai sono buone, ma non per tutti. Ad essere bocciato è proprio lui, Fabio Fazio, che con il suo programma superpagato “Che tempo che fa” non è riuscito evidentemente a superare la classifica Qualitel. Trattasi di un sistema gestito dalla società Gfk che accerta il gradimento dei telespettatori per la Rai. Il sistema monitora il gradimento delle famiglie per le singole trasmissioni e per le reti, dalla mattina alla programmazione notturna. Per i primi sei mesi del 2018 sono in maggioranza positivi e in crescita: nel complesso, i programmi del servizio pubblico sono stati promossi dai loro telespettatori. Ma dall’elenco manca proprio “Che tempo che fa”. Ce lo ricorda Dagospia. Una brutta figura per un programma per cui la rai si è svenata.

Alberto Angela superstar

Nei voti resi noti (in una scala da 1 a 10), Alberto Angela è risultato il primo della classe e con il suo Meraviglie – La penisola dei tesori ha ottenuto un 8,5 di gradimento. Poi abbiamo il Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni, che si è attestato al 7,7, mentre La Corrida di Carlo Conti si è aggiudicata un 7,8. Su Rai1, bene anche La Prova del cuoco (8,1), Soliti ignoti (8,0) e L’Eredità (7,8), Buono a sapersi (7,7), A sua immagine e Uno mattina (7,7). Tra i programmi di Rai 2 promossi ci sono Unici (8,1), Boss in incognito (7,8), Scanzonatissima e Mezzogiorno in famiglia (7,6), ma anche Nemo-nessuno escluso (7,5), Stasera tutto è possibile (7,9) e The Voice of Italy (7,7). Il talent show canoro, tuttavia, non risulta ancora nei palinsesti ufficiali della prossima stagione. Per Rai 3, compaiono tra i promossi Non ho l’età (7,0), In arte Patty Pravo (7,8), Chi l’ha visto? (7,9) e Un posto al sole (8,5). Report ha ottenuto un 7.9 anche senza Milena Gabanelli, Lessico Famigliare un lusinghiero 8,4. Positive anche le fiction La mafia uccide solo d’estate 2, Il commissario Montalbano, Don Matteo 11 e Romanzo Famigliare, tutte all’8,2. Tra le tre reti generaliste, Rai 1 evidenzia il gradimento più alto, facendo registrare un punteggio pari a 7,7. A seguire, Rai 2 e Rai 3 con un punteggio pari a 7,5.

Rai Uno promossa, tranne Fazio

La notizia è che nella lista dei programmi virtuosi non compaiono alcune trasmissioni su cui il servizio pubblico aveva puntato – è il caso di dire – futte le fiches. La deduzione è che chi non compare in pagella non raggiunge le medie di gradimento registrate dal canale o dal genere d’appartenenza. «Vista l’assenza dai report divulgati, desumiamo di conseguenza che Fabio Fazio ed il suo Che tempo che fa non superino la prova del Qualitel. Con una brutale sintesi: bocciati», leggiamo sul sito Dagospia che riporta l’analisi su davidemaggio.it, specializzato in televisione e dintorni.