«Fate schifo»: delirio Cazzola contro la Mussolini: lei lo umilia così (video)

di Augusta Cesari

Si parlava di populismo a L’aria che tira su La7. Poi il siparietto sconcertante prende il via con Giuliano Cazzola scatenato e una Alessandra Mussolini, tirata in ballo, che risponde per le rime, ricordando a Cazzola la sua militanza nel centrodestra.

Cazzola si rivolge direttamente ad Alessandra Mussolini quando dice: «Per me il populismo è una moderna forma di fascismo. Quindi, capisco benissimo la sua posizione, vorrei che capisse pure la mia» sentenzia l’economista ex Pdl, che negli ultimi tempo non perde occasione per mettersi di traverso su ogni questione legata al nuovo governo in materia economica. La Mussolini gli replica la verità con una domanda, alla sua maniera: «Ma, scusami, tu non eri stato eletto in Forza Italia, o ricordo male? Sembri del Pd per come parli…».

Mussolini: «Siete finti tolleranti»

Non l’avesse mai detto. Gli economisti sono suscettibili, evidentemente. la Mussolini dice una ovvietà, visto che i vari passaggi di Cazzola – Ncd, Scelta Civica, Popolo delle Libertà e Partito Socialista- sono sotto gli occhi di tutti . Ma lui perde ogni controllo: «Sì, ma d’ora in avanti voterò Pd perché voi mi fate schifo». Imbarazzo del conduttore Francesco Magnani, La Replica della Mussolini: «Ma voi chi? ‘Voi mi fate schifo’ non si può dire. A me non importa, tanto io ormai sono una bestia: u di me dicono di tutto e non me ne frega più niente. Però non si può dire». Certamente, non si può proprio accettare questa aggressività. La Mussolii lo rimprovera ancora: «Ho sentito da Cazzola termini come “ragazzotti’”e “populisti”. E lui è anche professore. Gli voglio dire che bisogna rispettare chi non la pensa come voi. Loro, che sono tanto finti tolleranti, non ti fanno più parlare. Io a Cazzola gli vorrei dire talmente tante cose, però non posso dirle, perché siamo in televisione….».