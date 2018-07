Il profeta Fassino ci riprova e “gufa” contro Salvini. Il web lo ridicolizza

di Adriana De Conto

I suoi pronostici si avverano, ma al contrario. Una fortuna per alcuni, una sfiga per gli altri, i suoi. Eppure Piero Fassino ci riprova. Vero masochista. Così l’ex sindaco Pd di Torino si sbilancia senza temere né le smentite né il ridicolo. Matteo Salvini da Pontida aveva dichiarato: «Governeremo per per trent’anni». Il profeta- Fassino subito a rimbeccare: «Trent’anni di Salvini? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti», ha dichiarato incautamente Fassino a margine di un incontro sul futuro del Pd ospitato a Milano. Futuro e Pd, un bell’ossimoro. E i pronostici di Fassino in un convegno su questo tema potrebbero rivelarsi una fatale ipoteca.

Fassino, i precedenti

A suo tempo disse la sua sul M5S. E fu l’apoteosi del movimento. Fassino agli albori del Partito oggi al governo aveva detto in maniera provocatoria e con tutto lo scetticismo possibile: Voglio vedere Beppe Grillo a «fondare un partito, prendere i voti e andare al governo». Che dire?…Si sbilanciò in un’altra occasione, forse per rifarsi. Fassino sfidò Chiara Appendino, invitandola a correre come sindaco: la realtà fu, come sappiamo, che fu preso in parola e perse la poltrona da sindaco. Deluso dalla politica, ha tentato di “riciclarsi” nei pronostici calcistici. Niente anche qui, un disastro. Solo a novembre aveva elogiato il bel gioco della nazionale di calcio tedesca. La Germania è uscita al Mondiale già alla fase a gironi. In ultimo, la “gufata” contro Salvini. Al che in rete e fuori, molti sostenitori del Carroccio e del governo Lega-M5S a sfregarsi le mani: visti i precedenti, si potrebbe profilare una durata di una cinquantina d’anni, se la ridono.

Fassino è diventato famoso per essere smentito, tanto che su Fb è nata da tempo una pagina “Fassino il Profeta”, che è uno spasso. Pe tutti tanne che per lui. E per il Pd. Il web lo ridicolizzaa anche sul suo profilo. «Non avete nemmeno 50000 persone che vi stimano nel vostro profilo, oltretutto, manco dovreste permettervi di parlare di Matteo Salvini che in un solo mese ha fatto quello che nemmeno il PD ha fatto in 5 anni. Silenzio che voi del PD avete rovinato l’Italia». Un altro utente Fb scrive: «Buongiorno, scusi il disturbo , visto la sua lungimiranza vorrei chiederle un favore. Ieri mi si è rotto il climatizzatore. Guardando il manuale mi segnala l’errore “OU Mancanza pressione nel circuito”. Mi potrebbe fare una previsione su quando arriverà il tecnico? Ho 2 bimbi piccoli e la cosa mi preme molto. Grazie mille. Buona giornata». Se uno punta sull’ironia, un altro è scaramantico: «Fassino, la piantiamo di portare sfiga? Se ci becchiamo 30 anni di Salvini è colpa tua, brutto gufo secco»,