“Fascio di merda!”: in 10 aggrediscono 1 militante di CasaPound e fuggono

di Giovanni Trotta

Un militante di CasaPound è stato aggredito e picchiato violentemente giovedì sera dopo essere uscito da un bar di Mestre. Secondo Tino Bozza di CasaPound Italia Venezia alcune testimonianze non ancora confermate, i responsabili del pestaggio sarebbero alcuni esponenti dei centri sociali. Alcuni teppisti dei centri sociali, dopo aver avvistato un esponente di CasaPound in un bar intento a mangiare un panino, sono crosi a chiamare rinforza ehanno aggredito, in dieci, il ragazzo con calci, pugni, schiaffi gridandogli “fascia di m…!”. I clienti del locale e il titolare, dopo aver visto l’accerchiamento e il pestaggio, hanno chiamato la polizia. L’episodio è avvenuto in via Palazzo a Mestre. I centro sociali della zona hanno alzato la tensione da parecchi giorni: ultimamente hanno strappato e imbrattao manifesti di CasaPound nella zona e imbrattato i musi con scritte antifasciste. Il miltante di CasaPound è stato soccorso e portato in ospeale, dove ha ricevuto una prognosi di una settimana per le ferite ricevute.