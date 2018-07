Far West a Roma, sparatoria in pieno giorno sulla Casilina

di Redazione

Sparatoria in pieno giorno a Roma. I colpi sono stati esplosi a seguito di una lite tra quattro persone sulla Casilina all’altezza del civico 1790, in zona Borghesiana. Nessuno, comunque, è rimasto ferito. Il 112 ha inviato immediatamente alcune pattuglie sul posto. Intervenuta anche la polizia scientifica, che ha trovato alcuni bossoli a terra, ma nessuna traccia di sangue. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da chiarire. Gli accertamenti, ancora in corso, sono adesso in carico al commissariato Casilino.