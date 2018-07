«Entreremo nelle vostre case»: i rom sgomberati minacciano gli italiani

La situazione a Roma è tutt’altro che semplice. I rom sgomberati dal Camping River arrivano alle minacce. «Entreremo nelle case dei cittadini, da stasera, per fargli vedere cosa significa essere buttati in strada», strilla un ragazzo che dice di chiamarsi Denis Stefan, 27 anni, «vengo dal Kosovo», e punta il dito contro le villette che si affacciano su via della Tenuta Piccirilli, traversa della Tiberina che per tredici anni, fino allo sgombero iniziato giovedì, ha ospitato la baraccopoli del Camping River. Uno sgombero che sta finendo con le minacce, come riporta il sito del Messaggero.

Il Camping River ha chiuso. Le 256 persone rimaste nel campo nomadi sono state sgomberate dalle forze dell’ordine che hanno eseguito l’ordinanza firmata dal sindaco Virginia Raggi. Circa 130 tra donne e bambini sono stati sistemati (ma solo fino a settembre) in case famiglia, mentre per gli altri dovranno cercarsi altre soluzioni. «Legalità e ordine prima di tutto», ha messo in chiaro Salvini. Ma la partita non è finita «Stefan appronta un’ultima resistenza, si fa capopopolo degli ultimi 50-60 rom che si piazzano fuori dal cancello sbarrato, un camper parcheggiato a fare da avamposto agli irriducibili, quelli che «noi da qui ce ne andiamo soltanto morti», leggiamo nel reportage del quotidiano romano. «Fino a ieri – dice ancora Stefan – i cittadini di questa zona stavano bene con noi, ci salutavano, salve, buongiorno. Ora abbiamo sentito che sono felici che ci cacciano via», dice, quasi incredulo. Poi torna serio: «Allora noi abbiamo promesso che da stasera gli entreremo in casa. Una minaccia? No, bloccheremo tutta la via. Non sarà facile liberarsi di noi».

Vigili presi a sassate

La situazione rimane tesa. C’è una situazione di allerta. Anche la Polizia locale rimane a difesa del River, 24 ore su 24, anche nei prossimi giorni per per scongiurare un blitz notte tempo degli sgomberati, per tornare in possesso dei vecchi container. Blitz che difatti è avvenuto in serata appena ha iniziato a piovere: alcuni rom -gli ultimi sfrattati – hanno sfondato il cancello, prendendo a sassate i vigili, uno dei quali colpito e portata al Sant’Andrea. A fomentare il risentimento dei rom, se mai ce ne fosse bisogno, è la la sinistra e la solita compagnia buonista: «Ci troviamo di fronte ad una gravissima violazione del governo italiano di fronte alla Corte di Strasburgo. Un precedente unico e gravissimo», ha strillato il presidente dell’Associazione 21 luglio Carlo Stasolla. E’ lui che aveva presentato il ricorso in difesa di tre abitanti del campo, facendo scattare lo stop della Corte europea dei diritti dell’uomo. È inaccettabile continuare a finanziare luoghi come questi dove si favorisce la ghettizzazione – ha replicato la Raggi d’intesa con Salvini – e, soprattutto, dove le condizioni di vita non tutelano i diritti di bambini, donne e uomini». Eppure i rom non sono disposti a cedere.