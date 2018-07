Enrico Mentana fonderà un quotidiano on line realizzato solo da giovani

di Redazione

Enrico Mentana vuole fondare un quotidiano digitale “realizzato solo da giovani regolarmente contrattualizzati”. Il direttore del Tg La7 lo annuncia con un lungo post su Facebook, dove conta oltre 1 milione di seguaci. Spiega di aver “preso una decisione” dopo “aver scritto tante volte che noi della generazione degli anni 50 e 60 abbiamo potuto realizzare il nostro sogno di fare i giornalisti, quel che è ormai precluso anche ai più bravi tra i giovani di oggi”, spesso “potenzialmente più che meritevoli”, ma che “aspettano in piedi e senza garanzie”.

È il momento, per il giornalista, 63 anni, “di fare qualcosa di tangibile”. Ovvero, “far nascere un quotidiano digitale realizzato solo da giovani regolarmente contrattualizzati, magari con la tutela redazionale di qualche ‘vecchio’ a titolo amatoriale (ribaltando la logica dello stage!) che possa riaprire il mercato della scrittura e della lettura giornalistica per le nuove generazioni”. Mentana è pronto anche a finanziare di persona il progetto editoriale, se all’inizio non arrivassero subito i risultati. “Di mio – spiega – ci metterò una parte del finanziamento e il contributo quotidiano di scritti che fino a oggi ho postato su Facebook. Se con contributi economici e pubblicità si reggerà, bene. Se -come inevitabile almeno all’inizio- sarà in passivo, ci penserò io. Se, come spero, diventerà profittevole, tutto l’attivo sarà usato per nuove assunzioni e collaborazioni”.