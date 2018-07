Ecco perché Salvini tra toghe rosse e magliette rosse fa il pieno di popolarità

di Aldo Di Lello

Non s’era mai vista, nella politica italiana, tanta concentrazione di ostilità contro un uomo solo come quella cui stiamo assistendo in questi giorni contro Matteo Salvini. Bisogna risalire ai tempi di Berlusconi e di Craxi per vedere tanto spiegamento di forze. Sui siti di sinistra troviamo oggi articoli traboccanti soddisfazione per lo “straordinario successo” dell’iniziativa delle magliette rosse. Pensate – scrivono gongolanti – c’è persino chi s’è sposato indossando il vermiglio indumento. In maglietta rossa c’è tutto la star system del progressismo nostrano: da Gad Lerner a don Ciotti, a Rosy Bindi, Fiorella Mannoia, Vasco Rossi, Carlo Lucarelli, Pietro Bartolo medico di Lampedusa. Il tutto avviene negli stessi giorni i in cui i pm genovesi si sono visti dare ragione dalla Cassazione nel loro attacco ai fondi della Lega.

Sembra proprio che siamo tornati ai giorni più caldi della Seconda Repubblica, quelli delle manifestazioni di piazza e dei girotondi contro Berlusconi. O a quelli più duri della Prima (seconda parte), quando Bettino Craxi era il nemico pubblico numero uno dei comunisti italiani e quando (prendendo in giro tutti) Forattini lo disegnava in camicia nera e stivaloni.

Passano i decenni, ma radical chic, agit prop, intellettuali engagé, eskimi in redazione (oggi riposti negli armadi) e tutto il sinistrume più arrabbiato commette sempre lo stesso errore: la demonizzazione dell’avversario spinta fino alle forme più parossistiche e pittoresche. Non avvedendosi così che la figura dell’avversario diventa in tal modo centrale nella vita pubblica. È la legge fondamentale della comunicazione politica nella società di massa: più mi attacchi, più mi rafforzo.

Nel caso di Salvini vanno considerati due fatti ulteriori: la velocità della sua crescita di popolarità e la conquista in poco tempo di un notevole profilo internazionale. Merito certo della sua abilità, ma merito anche della fase di assoluta eccezione che sta vivendo in questo momento l’opinione pubblica europea. Salvini non fa in fondo che affermare in modo diretto e provocatorio quello che in molti pensano senza avere il coraggio di dirlo. Non abbiamo certo consigli da dare a Salvini. Ci auguriamo solo che sappia amministrare con saggezza questo grande capitale di consenso che gli è arrivato, in così poco tempo, anche grazie anche ai suoi più irriducibili avversari.