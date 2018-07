È ufficiale: Cristiano Ronaldo alla Juve. Pagati 105 milioni al Real

di Redazione

È ufficiale: Cristiano Ronaldo alla Juventus per 105 milioni di euro. Andrea Agnelli è volato in Grecia, ha incontrato il 5 volte pallone d’oro e ha poi ufficializzato l’offerta al Real Madrid. Insomma, dopo tanta attesa e tanto parlare questo martedì 10 luglio è stato proprio il giorno decisivo per la trattativa tra Juventus e Real Madrid. Cristiano Ronaldo arriva perciò in Italia dopo che la Juventus ha consegnato nelle mani di Mendes l’offerta per il patron del Real, Florentino Perez. Cifra di cui si è discusso tanto nei giorni passati che alla fine si è dimostrata quella buona. E infatti il sì del presidente del Madrid è arrivato. L’accordo tra i bianconeri e Cristiano non è mai stato un problema: lui e la Juve si sono già stretti la mano per un quadriennale da 30 milioni a stagione per 4 anni. Le visite mediche pare siano previste per la settimana prossima. Anche Marca, il giornale spagnolo più vicino ai Blancos, dà per chiuso l’affare: “El Real Madrid y la Juventus cierran el traspaso de Cristiano Ronaldo” Real Madrid e Juventus hanno chiuso il trasferimento di Ronaldo, si legge nella versione online. Dopo anni di lento decadimento, il calcio italiano torna ad essere con l’arrivo di Cristiano Ronaldo tra i più attrattivi al mondo.