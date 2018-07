È il giorno dell’eclissi di Luna più lunga del secolo: quando e come osservarla

di Alessandro Giuliani

Tutti con naso all’insù. Appuntamento stanotte con l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Ma non solo. Il nostro satellite si tingerà di rosso sangue, mentre Marte sarà all’opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata. Un doppio spettacolo visibile a occhio nudo in Italia e nel resto d’Europa ma anche in Asia, Australia, Antartide, Africa, Medio Oriente, nell’Oceano Pacifico Atlantico e in America del Sud. Una coincidenza astronomica davvero rilevante. Ma a che ora bisognerà osservare il cielo?