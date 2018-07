È fidanzata con un leghista italiano la bella nipote di Marine Le Pen

di Guglielmo Gatti

Vacanze al mare insieme come una coppia normalissima. Gli scatti, però, pubblicati dalla rivista Chi sul numero domani in edicola, sono un’esclusiva mondiale, come scrive lo stesso settimanale. Marion Maréchal Le Pen, figlia della sorella di Marine Le Pen e nipote del fondatore del Front National, Jean-Marie appare sorridente in acqua con il fidanzato, un italiano che milita nella Lega. Secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Marion, già deputata, esponente del Rassemblement National e fondatrice della scuola di politica di destra ispirata dall’ideologo de L’Incorrect, Jacques De Guillebon, sarebbe innamorata da un anno di Vincenzo Sofo, fondatore del laboratorio culturale Il Talebano, ideologo della nuova Lega Nazionalista e consulente della Regione Lombardia. Fidanzati in segreto, i due hanno partecipato a Liguria d’Autore e, dopo essere stati visti in spiaggia insieme ai Bagni Ivana, sono partiti per le Cinque Terre.

(Foto dalla rivista Chi)