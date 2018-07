Due “mamme” dalla nascita: quando l’ideologia viola la logica, non solo il diritto naturale

di Corrado Vitale

Anche la madre non biologica è madre “sin dalla nascita” perchè accettò e condivise il progetto della procreazione assistita. Alcuni giornali si sono già affrettati a definire “rivoluzionaria” la sentenza della Corte di Appello di Napoli. Questa sentenza, di cui diamo conto in un altro articolo sul nostro sito, ha accolto la richiesta di stepchild adoption avanzata dalla “mamma non biologica” di un bimbo nato dalla compagna, che si sottopose alla procreazione artificiale, alla quale è di fatto stato riconosciuto lo stato di “mamma dalla nascita” e non solo di “madre adottiva”.

Sembra una sorta di gioco di società, un divertissement di salotti radical chic, una kafkiana formula burocratica. In realtà è qualcosa che mette i brividi, se pensiamo che la sentenza “kafkiana” non proviene da un romanzo, ma da una Corte di giustizia vera e propria. Il diritto, si sa, spesso riconosce la finzione, cioè l’alterazione o il camuffamento della realtà per mettere ordine in situazioni estremamente complesse. Possono cioè esistere, per un bimbo, una madre “adottiva” e una madre “naturale”, ancorché è assurdo pensare che esse possano educare un figlio insieme senza produrre tare psicologiche e formative in quella creatura innocente. E questa sarebbe già una esiziale violazione dell’ordine naturale. Ma adesso siamo oltre la violazione del diritto naturale in nome del “positivismo giuridico”. Non siamo più a Kelsen, teoreta del normativismo assoluto, siamo a Lacan, sovvertitore della logica. Per quanto si possa piegare l’interpretazione della legge ai teoremi ideologici (spesso volti a riconoscere capricci individuali), non si può arrivare al punto di concepire due “mamme” dalla “nascita”. In certi casi, gli antichi greci usavano il termine di hybris: l’insolente sfida alle leggi degli dèi.