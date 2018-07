Due alberi caduti in poche ore a Roma. Grave una donna schiacciata nell’auto

di Redazione

Ci risiamo con gli alberi-killer. Due alberi caduti in poche ore a Roma, e uno di essi ha ferito piuttosto gravemente una donna. Oggi pomeriggio un albero è caduto su un’auto a Roma e una donna è rimasta ferita. È accaduto in via delle Fornaci, in zona San Pietro. La donna, 26 anni, è stata subito soccorsa e trasportata dal 118 all’ospedale Santo Spirito per un trauma toracico in codice rosso, ma non è pericolo di vita. L’episodio si è verificato all’altezza del civico 67 dove l’albero cadendo è finito sull’automobile occupata dalla donna. Sul posto gli agenti del XIII gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale“. L’altro episodio si è verificato invece in tutt’altra parte di Roma alle prime ore del mattino, ma senza causare danni alle persone. Dalle cinque del mattino circa squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma sono intervenute per un pino marittimo caduto sulla strada, in via Leonardo Umile, in zona Torrino a Roma Sud. Coinvolta solo un’autovettura parcheggiata. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e l’autogru. Nella caduta l’albero ha occupato le due carreggiate della strada. Non si registrano feriti. Per effettuare l’intervento è stata momentaneamente chiusa la strada al traffico veicolare.