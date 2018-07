Droga e alcol al volante, è record di multe. Arriva un nuovo sistema di sicurezza

di Redazione

Droga e alcol, una piaga sulle strade. Una piaga in aumento. Nei primi 6 mesi del 2018 è record per le multe elevate dalla Polizia Stradale per guida sotto l’influenza di droghe aumentate del 16,2% sul 2017 così come sono risultate in crescita del 13,9% le sanzioni per guida in stato di ebbrezza. A fare il punto e a lanciare l’allarme è il Codacons che ha partecipato alla riunione della Consulta per la sicurezza stradale. Esodo in arrivo in sicurezza, comunque, quello che inizierà il 25 luglio data in cui troveranno spazio lungo 500 km di autostrada 16 Autovelox di nuova generazione.

Il nuovo sistema di sicurezza

Il nuovo sistema Tutor che sarà attivo su diverse tratte dell’A1, A10, A14 e A16 garantisce, spiega il Codacons, «un miglioramento delle prestazioni perché il dispositivo non si basa più sul riconoscimento della targa ma sulla verosimiglianza di stringhe descrittive dell’immagine relativa al transito rilevato. Un sistema che consente di incrementare il numero di veicoli rilevati e garantire maggiore sicurezza stradale». Quanto all’abuso di alcol e droga la nuova tendenza sarà al centro di un incontro a breve, annuncia il Codacons, tra i consumatori ed il ministro della Salute, Giulia Grillo.