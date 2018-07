Dl Dignità: passa la compensazione crediti-debiti delle aziende con la P.a.

di Carmine Crocco

Decreto dignità, passa una innovazione che farà sicuramente piacere a molte aziende. Le imprese che hanno un debito con il fisco e, allo stesso tempo, vantano un credito nei confronti delle pubbliche amministrazioni, potranno utilizzare le compensazioni nel 2018. Le commissioni Finanze e Lavoro della Camera hanno approfittato, all’unanimità, la proposta di modifica a prima firma Simone Baldelli (FI).

Novità anche sul piano dei voucher, che potranno essere utilizzati dalle strutture turistiche, oltre che nel settore agricolo, ma solo per le attività fino a 8 dipendenti. È stat5o approvato un emendamento che consente di utilizzare le prestazioni occasionali per «le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo». Immediato è arrivato l’attacco della Cgil a questa modifica del dl dignità. «Profondamente sbagliata, e francamente ci domandiamo quale sia la relazione con la dignità dei lavoratori»: così la segretaria confederale Tania Scacchetti. «Le nostre categorie di lavoratori del turismo, dell’agricoltura e del pubblico impiego, nelle tante mobilitazioni di questi giorni, hanno ampiamente ribadito come esistano già tutte le forme contrattuali che possono rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese».