Dl dignità, Meloni: «È pieno di divieti, il vero cambiamento è la libertà» (video)

di Redazione

«Le imprese non si aspettavano un decreto pieno di nuovi divieti». Così Giorgia Meloni su Decreto dignità, nel giorno in cui il testo ha fatto il suo approdo nell’aula di Montecitorio. Impegnata in un tour in Veneto proprio per ascoltare le categorie produttive, apprezzando le parole di Luigi Di Maio sul fatto che sul provvedimento potrebbe non esserci la prospettata fiducia, la leader di FdI ha però sottolineato che «le modifiche fatte nell’iter parlamentare ad ora sono totalmente insufficienti». «Siamo d’accordo anche con tanti storici elettori del centrodestra sul fatto che le imprese si aspettavano qualcosa di diverso. In Italia il vero cambiamento è la libertà. Di intraprendere, di assumere e di lavorare», ha ricordato Meloni, aggiungendo che «noi abbiamo presentato tanti emendamenti, sono stati tutti bocciati, quindi chiusura totale della maggioranza. Speriamo – ha concluso la leader di FdI – che in aula cambi il meccanismo, altrimenti saremo costretti a votare contro».