I dieci parcheggi più belli del mondo

di Inforicambi.it

L’azienda Looking4.com, specializzata nella comparazione di prezzi di parcheggi in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie ha elaborato una simpatica analisi dei 10 parcheggi più belli del mondo.

La ricerca è stata effettuata in collaborazione con DesignCurial, rivista online di architettura e design, ed è stata fatta prendendo in considerazione solo i parcheggi più scenografici del mondo. Questi ultimi parteciperanno anche al contest online “Parcheggio più bello del mondo del 2018”.

Vediamoli, in ordine alfabetico:

In Francia, a Saint Gervais Mont-Blanc, vi è un parcheggio coloratissimo: è il 2KM3.

Al Jahra Court Automatic Parking System a Kuwait City, nel Kuwait appunto, immenso e super tecnologico, sposta le auto, ordinandole, tramite un sofisticato sistema di piattaforme in movimento (Guarda anche il video >> CLICCA QUI <<)

In Belgio, precisamente a Gent, troviamo il design minimal dell’AZ Sint-Lucas.

Famoso anche il parcheggio del Brisbane Airport Kinetic, a Brisbane appunto (in Australia), dalle dimensioni abnormi e l’architettura quasi futuristica.

Invece a Bruxelles abbiamo il parcheggio del Cliniques Universitaires Saint Luc, dalla forma davvero particolare, come fosse in continuo movimento.

Il Garagenatelier ad Herdern, in Svizzera sembra quasi che ogni auto abbia la sua cuccia vista città.

Anche in Italia vi è uno dei parcheggi più belli del mondo, parliamo del Parcheggio Quick Morelli di Napoli, letteralmente ricavato dalla Napoli sotterranea. Uscendo dal parcheggio si passerà nei cunicoli fatti di pietra di tufo, l’esperienza è davvero suggestiva e particolare.

Ad Amsterdam troviamo il RAI Convention Centre Car Park, semplice e finemente illuminato.

Seattle invece può vantarsi di un parcheggio antichissimo, la cui parte esterna riprende la poppa di una nave, si chiama Sinking Ship.

In ultimo, e non per bellezza, il Victoria Gate, a Leads (UK) dal design ultra moderno.

Looking4.com evidenzia il fatto che spesso i parcheggi possano essere percepiti come luoghi tristi, asettici e che invece sono delle bellissime opere architettoniche, degne di lode.