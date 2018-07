Decreto Dignità, Meloni: «Una presa in giro. Sembra scritto dal Pci Anni ’80»

di Federica Argento

Posizioni luci e ombre. Il centrodestra sul Decreto Dignità esprime sensibilità diverse. Se da un lato da Fratelli d’Italia e da Forza Italia si evidenziano le criticità, dall’altro Matteo Salvini incoraggia Di Maio ad andare avanti. Il pacchetto nel suo complesso non piace affatto a Giorgia Meloni. «La parte del “decreto dignità” sul precariato sembra scritta dal Partito Comunista anni ‘80. La ricetta Di Maio è irrigidire il mercato del lavoro e punire gli imprenditori cattivi per combattere il precariato. Ma precarietà e disoccupazione non si combattono per decreto e con misure punitive per le imprese. Taglio delle tasse, meno burocrazia, giustizia veloce e certa: questo serve per creare lavoro e fare guerra al precariato». In precedenza dal suo profilo Fb la Meloni aveva espresso un timore per i lavoratori. «Speriamo sia vero che le bozze circolate fin ora del Decreto Dignità sono superate. Perché se il testo trapelato fosse invece quello che licenzierà il consiglio dei ministri ci troveremmo di fronte a una enorme presa in giro. Nessuna abolizione del redditometro, nessuna abolizione dello spesometro, nessuna abolizione dello split payment per le aziende perché l’abolizione sarebbe circoscritta ai professionisti. E, sullo sfondo, un impianto marxista che confonde la lotta al precariato con lotta al lavoro e alle imprese».

Bocciatura anche da parte di Forza Italia: «Di Maio ha deluso le aspettative della vigilia e con il decreto dignità ha gettato la maschera sottoscrivendo un provvedimento di chiaro stampo ideologico di sinistra. Si colpiscono le imprese rendendo più costosi i contratti a termine, senza agevolare quelli stabili a tempo indeterminato», dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. «Si aggrava il peso dell’organizzazione del lavoro per le imprese, specie quelle piccole e di medie dimensioni, con la conseguenza che sarà più difficile assumere e trasformare gli attuali contratti a termine in lavoro stabile. Insomma, si corre il serissimo rischio di un aumento della disoccupazione. Non è una bella prospettiva per i lavoratori e per lo sviluppo e la crescita del Paese». Da salvini vine invece un incoraggiamento ad andare avanti al collega di governo: «E’ la conferma che il governo passa dalle parole ai fatti». «Se devo fare un auspicio – ha aggiunto – è che il Parlamento lavori per il lavoro stagionale, per reintrodurre il sistema dei voucher senza i quali si rischia i incentivare il lavoro nero».