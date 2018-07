Decreto dignità, Meloni: «Gli “annunci” di Di Maio mi ricordano le slide di Renzi»

di Stefania Campitelli

«Con il decreto Dignità la montagna ha partorito il topolino: per settimane abbiamo sentito parlare di abolizione dello spesometro, del redditometro e dello split payment. Nel decreto però il redditometro non è abolito, lo spesometro non è abolito e lo split payment è abolito ma solo per i professionisti. L’“annuncite” del decreto dignità mi ha ricordato le slide di Renzi». Così Giorgia Meloni in una intervista a Omnibus su La7 commentando i primi passi del ministro del Lavoto.

Meloni: «La montagna ha partorito il topolino»

«Tra le cose che non tornano di questo decreto Dignità c’è il tema della lotta alla precarietà: è sbagliato pensare che il lavoro si crei per editto o per decreto. Irrigidire le forme contrattuali non porta a contratti di lavoro migliori – ha detto la leader di Fratelli d’Italia – ma alla disoccupazione o al lavoro nero e per questo la ricetta per FdI è mettere le aziende in condizione di assumere e questo si fa abbassando la burocrazia, abbassando le tasse e con una giustizia che sia efficace e veloce». Una filosofia, questa, che da sempre è la stella polare del centrodestra sul terreno dell’occupazione e dello sviluppo. «La posizione di Di Maio, invece, ricalca quella tipicamente marxista: “il lavoro esiste solamente in una determinata formula, lavoratore e datore di lavoro sono due nemici, bisogna bastonare il datore di lavoro per avere più lavoro”’. È falso: oggi, di fronte alla crisi economica, lavoratore e datore di lavoro sono sullo stesso piano e bisogna fare in modo che si prendano per mano e che insieme lavorino per rendere quell’impresa migliore», spiega la Meloni ricordando la proposta di Fratelli d’Italia per la partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa».

«Folli le politiche della sinistra sugli immigrati»

Favorevole alla stretta sull’immigrazione impressa da Salvini (anche sulla cosiddetta “protezione umanitaria), l’ex ministro della Gioventù giudica «folli politiche della sinistra italiana sull’immigrazione che mettono in discussione Schengen. Ora l’unico modo che abbiamo per difenderlo è governare i confini esterni dell’Ue con un blocco navale: i barconi non devono partire». Non so perché il governo non abbia voluto proporlo al Consiglio europeo, né perché addirittura la Lega abbia votato contro la risoluzione di Fratelli d’Italia in Parlamento – dice – era anche una loro proposta ma evidentemente hanno cambiato idea. In ogni caso il blocco navale resta l’unico modo per risolvere il problema visto che dal Consiglio Europeo l’Italia non ha cavato un ragno dal buco». i.