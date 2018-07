Decreto Dignità, la Meloni: se resta uno spot di Di Maio, voteremo contro (video)

di Elsa Corsini

Pronti a votare no se non ci saranno modifiche sostanziali. Non bastano le correzioni promesse di Di Maio incalzato dalle critiche delle opposizioni, del mondo produttivo e industriali. Fratelli d’Italia non darà il suo via libera al decreto Dignità, criticato fin dalle prime ore come un intervento che rischia di danneggiare l’occupazione, degno del Partito comunista degli anni ’70. «Decreto dignità? Casomai è decreto visibilità. Visibilità per Di Maio, preoccupato dallo spazio che si prende Salvini», dice Giorgia Meloni in una conferenza stampa convocata “ad hoc” a Montecitorio.

Meloni: «Voteremo no al decreto Dignità»

È un decreto fatto solo di divieti, da Pci anni ’70, mentre il mondo produttivo ha bisogno di libertà». Dopo il giudizio tranchant, per l’assenza di flessibilitè e soprattutto per la sopravvivenza di misure come lo spesometro e il redditometro, arriva l’avvertimento: «Se non verranno accolti i nostri emendamenti, non ostruzionistici, ma di merito e di buonsenso, Fratelli d’Italia voterà contro». Poi si rivolge al ministro dell’Interno perché faccia la sua parte per evitare lo strappo e l’inganno agli elettori. «Da Salvini mi aspetto che ascolti le nostre proposte: è quanto si attende anche l’elettorato di centrodestra che ha votato Lega», dice esplicitamanete la Meloni che annuncia ai giornalisti un’iniziativa di solidarietà con il mondo produttivo a Verona, che più di altro teme i contraccolpi del decreto sul lavoro, per lunedì prossimo. «La disoccupazione non si combatte per decreto, né il precariato si batte con gli editti», aggiunge illustrando la filosofia di Fratelli d’Italia che si riassume nella formula «più assumi, meno paghi». «Vanno detassati i lavori a tempo indeterminato – spiega – favorendo un’alleanza del mondo produttivo. Non esiste più l’Italia delle antiche contrapposizioni tra datore di lavoro e lavoratori, che sono entrambi esposti alla crisi». Tra le principali critiche mosse al decreto Dignità la mancata abolizione di spesometro e redditometro, e anche la misura contro la ludopatia è giudicata insufficiente perché «non basta intervenire sulla pubblicità, bisogna incentivare i gestori dei locali a rinunciare alle slot, prevedere una precisa localizzazione delle stesse e individuare una percentuale adeguata di introiti da destinare a fondi per la lotta alla ludopatia». «Dovrebbe chiamarsi decreto disoccupazione, perché è punitivo per le imprese e per il lavoro, introduce più vincoli, conflitti e burocrazia, ed è contrario al programma del centrodestra sulla cui base sono stati eletti anche i parlamentari leghisti», puntualizza Adolfo Urso, presente all’incontro con la stampa. «Le imprese protestano, sono in rivolta e lo si è visto in particolare in Veneto e questo dovrebbe far riflettere la Lega, visto che lì hanno la leadership elettorale. Per rispondere alla protesta del mondo produttivo – conclude il senatore di Fratelli d’Italia – abbiamo deciso di incontrare gli imprenditori a Verona lunedì, giorno dell’approdo del decreto dignità in aula, avremo un’iniziativa mirata, nella città che è la capitale logistica, fieristica e produttiva del Nordest italiano».