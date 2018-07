Decreto Dignità, Gasparri: «Contro il governo un “plebiscito” di pareri contrari»

di Redazione

«Il primo provvedimento economico del governo è riuscito nell’impresa record di ottenere la contestazione di tutte le principali organizzazioni imprenditoriali». È ironico Maurizio Gasparri sul decreto Dignità appena licenziato dal governo. «Ricordiamo, nei giorni scorsi, – continua Gasparri- gli applausi che erano stati riservati ad alcuni esponenti dell’esecutivo nelle varie assemblee di categoria ma oggi, da Confindustria a Confcommercio, da Confesercenti a molti altri, il giudizio negativo sul primo decreto economico del governo è unanime. Sapevamo che sull’economia ci sarebbero state delle difficoltà per questo governo, non pensavamo che un plebiscito di pareri contrari si sarebbe ottenuto in tempi così rapidi. Anche questo è un record della “nuova fase”».