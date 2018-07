Dar Ciriola – Roma

di Redazione

Dar Ciriola

Piazza Buenos Aires, 17 – 00198 Roma

Tel. 06/95583109

Sito Internet: www.darciriola.it

Tipologia: panineria

Prezzo: panini 3,50/4,50€

Giorno di chiusura: Domenica

OFFERTA

Conferma di voto per questo locale che ha portato in auge il classico panino romano: la ciriola. Farcita in vari modi, è l’ideale per una pausa pranzo gustosa ma non impegnativa o per smorzare una fame improvvisa. Dall’ampio menù abbiamo scelto il “Bulicante” con prosciutto crudo, crema di fichi, caciotta, aceto balsamico, zucchine e rucola, dal sapore appena un po’ troppo dolce ma comunque gradevole e il “Libanese” condito con melanzane, stracciatella e crema di pomodori secchi, dalla piacevole nota piccante ed entrambi con il pane fragrante e servito leggermente caldo. Da bere ci sono birre artigianali e in bottiglia e bibite analcoliche.

AMBIENTE

Lo spazio è piccolo e funzionale, con il bancone e il laboratorio a vista posti in fondo al locale e una mensola con alcuni sgabelli sulla sinistra entrando.

SERVIZIO

Informale e cortese

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –