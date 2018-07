Dal “Fatto” arrivano inquietanti proclami: «Salvini va fermato con modi bruschi».

di Monica Pucci

«Matteo Salvini non è un fascista. E neppure un assassino. Per quelle cose ci vuole talento. Salvini è l’uomo dalla biografia senza qualità che dopo lunghi anni di attesa nelle retrovie della politica, mentre cominciava a perdere i capelli si è chiesto ‘cosa farò da grande’…», è il duro attacco che arriva oggi dal “Fatto Quotidiano” al vicepremier leghista, con parole che suonano quasi minacciose e comunque poco opportune: « Ha dato mano libera, e fornito navi militari, ai poco affidabili libici. Ha stretto accordi con il gruppo di Visegrad, che vogliono rispedirci indietro migranti a volontà. Cosicché sulle coste italiane gli approdi continuano a diminuire. Perché aumentano i morti. Sì, la pacchia è davvero finita. Adesso Salvini andrebbe seriamente fermato. Anche con modi bruschi. Ma dubitiamo che Conte, Di Maio e i Cinque Stelle ne abbiano davvero voglia. Certo è che continuare a gridargli assassino di bambini fa solo il suo gioco. La guerra tra ipocrisia e cinismo sulla pelle (nera) della disperazione non si sopporta più».

Il diretto interessato commenta tra il serio e il faceto: «Che cosa intenderà esattamente il giornalista del Fatto quando dice che “Salvini andrebbe seriamente fermato, anche con modi bruschi”? Ribadisco e confermo: la pacchia è finita! Gli italiani ci hanno votato per fare e, alla faccia dei rosiconi, io vado avanti!», scrive su Fb il vicepremier e ministro dell’Interno riferendosi all’articolo di Padellaro.