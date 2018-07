Daisy, Grillo incendiario: «L’unica cosa sensazionale è la mira del razzista»

di Carmine Crocco

È una provocazione davvero fragorosa e incendiaria quella lanciata da Beppe Grillo sulla vicenda di Daisy Osakue,l’atleta azzurra colpita domenica sera dal lancio di un uovo.«L’indignazione di un uovo in faccia, c’è quanto basta per restare paralizzati mediaticamente, l’unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso». Il cofondatore del M5S lo scrive su Facebook. «Quello che fanno i media è portare la nazione verso il baratro: non avevo mai visto con i miei occhi un così forte condizionamento prima d’ora». Grillo ha così preso, come si suol dire, due piccioni con una fava. Ha fatto irruzione sulla scena mediatica scatenando nuove polemiche, da una parte, e ha attaccato nuovamente la stampa costringendo al stampa a parlare di lui, dall’altra. Tra i media e Grillo continua il duello all’ultimo sangue. Ma, in fondo, la contesa conviene a entrambi i contendenti. Conviene ai media, che hanno sempre una provocazione fresca di giornata da sparare in prima pagina. E conviene, soprattutto, a Beppe Grillo: senza gli “attacchi” dei media, tutti si dimenticherebbero di lui.