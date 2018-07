Critiche al Dl dignità, Di Maio la butta in caciara: è un “complotto” delle lobby

di Tito Flavi

Crescono le critiche al Decreto dignità, ma il ministro Luigi Di Maio preferisce rispondere evocando “complotti” contro di lui e il M5S. Nella relazione al Decreto dignità -afferma su Facebook- «c’è scritto che questo dl farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno». «Ci tengo a dirvi che quel numero è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale. Non è un numero messo dal governo». Insomma, per Di Maio quella cifra l’avrebbe inserita una “manina” del Mef. «La verità – sentenzia – è che questo Dl Dignità ha contro lobby di tutti i tipi». Poi spiega: «Il tema è che c’è un tot di contratti a tempo determinato, la relazione dice che in quel tot per effetto del decreto se ne perderanno ottomila. Perché nella relazione non c’è scritto quanti contratti a tempo indeterminato nasceranno per effetto della stretta? È questo che mi lascia veramente perplesso». Il fatto è, insiste Di Maio, che questo decreto avrebbe contro lobby di tutti i tipi, «tanto è vero che ci è voluto un po’ per farlo arrivare al Quirinale, e ringrazio il presidente della Repubblica che lo ha firmato».

dai piani alti del Movimento filtra la volontà di «fare pulizia» in Ragioneria dello Stato e al Ministero dell’Economia. In altre parole spoil system chirurgico , «togliendo dai posti chiave chi mira a ledere – spiegano fonti qualificate all’Adnkronos – l’operato del governo e del M5S in particolare» In queste ore, nello specifico, si guarda con sospetto a uomini vicini all’ex ministro del Tesoro Pier Carlo Padoan.

Ma ai grillini risponde proprio il Mef facendo sapere che il dato degli ottomila posti di lavoro a rischio con il decreto dignità era già contenuto nella relazione tecnica arrivata al Mef. Da prassi le relazioni tecniche, infatti, «sono presentate insieme ai provvedimenti dalle amministrazioni che le propongono. La Ragioneria dello Stato esamina quanto riceve e verifica coperture e oneri: se le cifre sono in ordine il provvedimento viene “bollino”». Non è mai un buon segno quando, di fronte alle critiche, un ministro la butta in caciara.