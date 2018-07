Cristiano Ronaldo alla Juve per 100 milioni! Clamorosa notizia da Madrid

di Redazione

Clamoroso da Madrid: Cristiano Ronaldo alla Juve! Il 5 volte pallone d’oro avrebbe scelto i Campioni d’Italia. Non ci sarebbe perciò il Giappone, il Paris Saint Germain e neppure la Premier League nel futuro di Cristiano Ronaldo. A quanto pubblica oggi ‘Marca‘, ma anche altri quotidiani spagnoli tra i quali anzitutto “As“, giornale sempre ben addentro ai fatti dei Blancos, il futuro di CR7 si chiamerà Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo i bianconeri sarebbero infatti in grande vantaggio sulla concorrenza per portare a Torino il 5 volte pallone d’oro; per mettere a segno il colpo di mercato più importante la Juventus sarebbe infatti pronta ad avanzare una offerta allettante per il portoghese: un contratto quadriennale da 30 milioni l’anno. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è portoghese di nascita e capitano della nazionale. La notizia del suo trasferimento probabile a Torino ha già fatto il giro delle redazioni. Del resto, che Ronaldo volesse cambiare squadra alla ricerca di nuove sfide e nuovi stimoli non era certo una novità. Ad uscire allo scoperto era stato lo stesso giocatore subito dopo la finale di Champions vinta dal Real Madrid contro il Liverpool. Ma la clausola impossibile, di 1000 milioni, rendeva inutile persino i sogni. Pare però che CR7 avesse un accordo verbale coi dirigenti del Real per cui -se avesse deciso di andare via- si sarebbe optato per una clausola più “abbordabile”. Ecco spiegato perchè i 100 milioni della Juve sarebbero ora sufficienti. La Juve ovviamente, se confermato, farebbe un gran colpo in chiave Champions che le consentirebbe di continuare ad inseguire ancor più concretamente il sogno. Ma è certo che, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, anche il campionato italiano acquisirebbe comunque ulteriore prestigio.