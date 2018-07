Conte incassa tre “sì” da Trump: “Siamo i governi del cambiamento”

di Giovanni Trotta

Pieno successo per la missione del premier Giuseppe Conte alla Casa Bianca. “I nostri sono entrambi governi del cambiamento, scelti dai cittadini per modificare lo status quo e siamo impegnati a realizzare le nostre promesse. Stiamo dimostrando che il cambiamento è possibile”. Lo ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa con il presidente Usa Donald Trump dopo il vertice alla Casa Bianca. “Da oggi esiste una cabina di regia permanente Italia-Usa, un collegamento strategico e quasi un gemellaggio per la collaborazione strategica nel Mediterraneo allargato, con l’Italia nel ruolo di punto di riferimento in Europa”, ha annunciato Conte. E in effetti il premier italiano ha incassato l’ok di Donald Trump a tutti e tre i punti al centro dell’agenda italiana nel bilaterale alla Casa Bianca. In particolare, vi sarebbe il via libera alla Conferenza sulla Libia come passaggio per la messa a punto delle condizioni politiche, legali e di sicurezza per lo svolgimento delle prossime elezioni politiche e presidenziali libiche. Ok anche all’idea di una cabina di regia Usa-Italia per il Mediterraneo, mentre Trump avrebbe preso in seria considerazione le preoccupazioni italiane, in tema commerciale, soprattutto rispetto alla tutela dell’agroalimentare del nostro Paese.

“Il mio nuovo amico Giuseppe Conte”

Il “mio nuovo amico” Giuseppe Conte. Così Trump ha definito il premier italiano nella conferenza stampa alla Casa Bianca. “Siamo andati d’accordo sin dall’inizio”, ha detto Trump, riferendosi al loro primo incontro avvenuto in Canada a margine del G7 ai primi di giugno, appena qualche giorno dopo l’arrivo di Conte a Palazzo Chigi. Gli fa eco Conte: “Con Donald Trump abbiamo trovato una sintonia su praticamente tutti i temi trattati in un clima di lavoro molto proficuo”, ha detto Conte incontrando i giornalisti all’ambasciata italiana a Washington. Conte farà “un lavoro eccezionale, sa come vendere e promuovere i prodotti italiani”. Il riconoscimento al premier è arrivato dal presidente degli Stati Uniti. “La cosa di cui ha più bisogno l’Italia è una grande leadership e adesso ce l’ha – ha detto Trump, con al fianco Giuseppe Conte – Onestamente credo che farà un lavoro enorme sullo sviluppo economico, al di là dei confini, e lo sviluppo economico ha bisogno anche” del controllo dei confini. “Non ho nessun dubbio che farà un lavoro eccezionale”, ha ribadito il presidente, secondo il quale Conte “sa come vendere, come promuovere i prodotti italiani, sono grandi, non posso dire il nome, ma io ho alcuni di questi grandi prodotti italiani, farà molto bene sull’economia”.

L’unico punto sul quale i due leader occidentali non si sono trovati d’accordo ha riguardato la Russia. Trump ha detto che le sanzioni rimarranno, mentre Conte ha ribadito il punto di vista del governo italiano: sulla Russia “la posizione italiana non cambia. E’ chiaro che quanto stabilito a Minsk non cambia dall’oggi al domani, ma siamo preoccupati che le sanzioni possano incidere sulla società civile russa, le loro piccole e medie imprese” a cui sono legate quelle italiane, ha detto Conte, aggiungendo che “la Russia gioca un ruolo fondamentale in tutte le crisi e se vogliamo risolverle questi sono gli interlocutori, non è che si scelgono, bisogna dialogare”.