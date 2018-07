Conte e Salvini, l’ultimatum: «O accordo Ue o i migranti resteranno sulle navi»

di Federica Argento

Il governo è unito sulla questione dei migranti salvati dal barcone ed ora sulle navi militari italiane. E lancia un messaggio netto. Il presidente del Consiglio Conte sta lavorando per un accordo con gli altri Paesi Ue per una redistribuzione immediata dei 450 migranti recuperati a largo di Lampedusa. Se non ci saranno risposte dai partner europei, trapela da palazzo Chigi, in queste condizioni ai 450 non sarà consentito di sbarcare. In costante contatto con i ministri Matteo Salvini, Enzo Moavero e Danilo Toninelli e con i responsabili delle unità di soccorso, per la risoluzione di questa ulteriore emergenza, oggi stesso, proseguono le stesse fonti, verrà inviata al presidente Junker, a Tusk e agli altri leader europei una lettera volta a sollecitare l’applicazione immediata, anche in questo caso -viene specificato- dei principi europei affermati nel corso dell’ultimo Consiglio europeo di fine giugno. L’Italia, si sottolinea, non è più disposta a farsi carico in modo isolato di una problema che riguarda tutti i Paesi europei.

Tre ipotesi in campo

A tal proposito è intercorsa una lunga e cordiale telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il ministro Matteo Salvini. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, sarebbero tre le ipotesi in campo: redistribuzione immediata dei 450 con altri partner europei; contatti con Libia per il loro eventuale rientro sulle coste libiche, da dove sono partiti; permanenza a bordo delle navi dove fare riconoscimenti ed esami richieste.