Consumi e salute, cresce in Italia il settore degli integratori alimentari

di Redazione

Integratori alimentari avanti tutta. Nello scenario economico nazionale, anche per il 2017 quello delle pillole nutrienti si conferma un settore trainante, caratterizzato da una costante crescita, che riguarda sia i canali distributivi della farmacia, parafarmacia e grande distribuzione organizzata (Gdo) sia i canali della vendita diretta. Questa la fotografia sugli integratori alimentari scattata da Integratori Italia – Aiipa (Associazione italiana industrie prodotti alimentari) e Avedisco (Associazione vendite dirette servizio consumatori). Secondo i dati New Line Ricerche di mercato forniti da Integratori Italia, dal 2017 al 2018 il mercato all’interno dei punti vendita ha registrato un aumento globale del 4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un valore complessivo pari a 3 miliardi di euro. La farmacia continua a rappresentare oltre l’80 per cento del valore dell’intero comparto in termini assoluti, ma il canale in cui si è riscontrato il tasso di crescita più alto è quello della Gdo, legato ai corner dei super e ipermercati, con un +8,1 per cento e un aumento del fatturato da 237 milioni di euro nel 2017 a 256 milioni di euro nel 2018.

Su tutti multivitaminici e omega 3

Probiotici e sali minerali sono le due…

