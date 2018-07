Concita De Gregorio si accoda al coro: allarme, il fascismo sta tornando…

di Redazione

Poteva mancare Concita De Gregorio, editorialista di Repubblica ed ex direttore dell’Unità, nel coro di quelli che denunciano l’arrivo della marea nera che starebbe per sommergere la democrazia? No, non poteva mancare. E infatti si unisce agli allarmisti del neo-antifascismo. Quello, per intenderci, che vede Matteo Salvini come una reincarnazione dell’uomo forte, a volte novello Hitler a volte redivivo Mussolini.

E come si accoda, Concita? Lo fa pubblicando, nella sua rubrica su Repubblica, la lettera di Franco Bifani che parte dal film “Sono tornato” di Luca Miniero. Uscito a gennaio 2018, il film – una commedia senza pretese di rivisitazioni nostalgiche o di denuncia politica – si presta alle attuali strumentalizzazioni.

Franco Bifani prende spunto da “Lui è tornato” con Popolizio nei panni del Duce, “per cercare di capire cosa faccia passare quasi inosservato questo rigurgito autoritario che ci accompagna. A differenza della Germania dove il film su Hitler non ha fatto ridere nessuno”. Dove si va a parare? Alla conclusione che “noi con il fascismo non abbiamo ancora fatto i conti finali e definitivi”. L’auspicio sottinteso è allora che si possa riaprire una stagione di antifascismo in grande stile, per contrastare questa Italia “senza memoria” , rimasta gretta, “egoista e tendenzialmente razzista”. Questa Italia – si scandalizza l’autore della lettera confortato dalle lacrimucce di Concita – dove “impera la Lega e sproloquia la Meloni”. L’Italia che il Duce redivivo trova popolata da “gente ignorante e agnostica”. Dove si comincia con il “banalizzare” la figura del Duce in un film e non si sa dove si va a finire… E così anche Concita De Gregorio, scegliendo la lettera di Franco Bifani, pone il suo tassello, il suo contributo alla narrazione sul fascismo di ritorno, ultima geniale trovata della sinistra a corto di idee.