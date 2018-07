Comincia a traballare la poltrona di Boeri? Salvini: «Ci saranno cambiamenti»

di Redazione

Comincia a traballare la poltrona del presidente dell’Inps Tito Boeri? Non promette nulla di buono quanto affermato da Matteo Salvini in un video postato su Facebook. «L’immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta. Il mio problema sono i delinquenti, come quello che ha ammazzato un italiano di 77 anni a Sessa Aurunca, preso a pugni da una di queste ‘risorse’ che ci dovrebbero pagare le pensioni. Perchè c’è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell’Inps, che dice che senza immigrati è un disastro. Ma ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici». Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un video postato su Facebook durante la visita a un’azienda confiscata alla mafia.