Classi ghetto? No grazie. Fedriga: giusto il tetto agli alunni stranieri

Due scuole di Monfalcone hanno fissato un tetto massimo, pari al 45%, di alunni extracomunitari in classe. Una decisione che ha provocato un problema: circa 60 bambini sono rimasti fuori dalle scuole dell’infanzia e ciò ha scatenato una polemica reazione della Cgil che annuncia un esposto in Procura sulla vicenda.

Il sindaco di centrodestra della città di Monfalcone, Annamaria Cisint, sta provvedendo a realizzare un servizio di navette per accompagnare i bambini stranieri rimasti fuori nelle scuole dei comuni limitrofi, senza tuttavia trovare al momento molta collaborazione da parte dei comuni interessati,almeno secondo quanto riporta Il Friuli.

In pratica le scuole finite sotto accusa hanno cercato di evitare la formazione di classi-ghetto anche se sulla loro decisione si sta creando il solito polverone politico. Nel dibattito è intervenuto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, commentando la scelta delle scuole di Monfalcone: “Le classi ghetto sono l’esatto contrario di quello che vuole chi si riempie la bocca con la parola integrazione”.

“Monfalcone ha una situazione particolare, con una presenza di stranieri pari al 22%. – ha aggiunto Fedriga – Il sindaco Cisint si è già attivata per trovare una soluzione per quei bambini che rimarrebbero fuori dalle scuole della sua città, chiedendo la disponibilità dei Comuni limitrofi”. “Avere classi con il 90% di bimbi stranieri se non addirittura di soli alunni non italiani non è un modo per fare integrazione. – ha concluso Fedriga – Il sindaco ne ha parlato anche con l’Ufficio Scolastico Regionale e si troverà una soluzione”.