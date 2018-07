Clandestini, l’Australia insegna: arrestati 600 trafficanti di schiavi

di Annamaria Matticari

L’Australia insegna. Oltre 600 trafficanti di esseri umani sono stati arrestati in sei diversi Paesi a partire dal 2013, da quando l’Australia ha varato le controverse norme sui respingimenti di barconi di clandestini. “Abbiamo respinto 33 barche, impedito oltre 70 viaggi e 600 persone sono state arrestate nei Paesi della nostra regione”, ha riferito il ministro dell’Interno dell’Australia, Peter Dutton. Operation Sovereign Borders, l’operazione lanciata nel 2013, ha detto Dutton all’emittente Radio FiveAA, ha fermato gli sbarchi, ma il problema dell’immigrazione illegale in Australia non è scomparso. Circa 14mila clandestini si trovano in Indonesia pronti a “salire sui barconi”. I trafficanti di esseri umani sono una “piaga malvagia” che non esita a sfruttare uomini, donne e bambini innocenti per denaro. “Non gli importa se raggiungono l’Australia o vanno a fondo nell’Oceano”, ha commentato il ministro, parlando con i giornalisti ad Adelaide. Tra il 2008 e il 2013 furono più di 51mila, compresi 8.400 minori, i migranti arrivati sul territorio australiano, a bordo di circa 800 barconi. I morti in mare furono circa 1.100. Gli sbarchi in Australia spinsero le autorità a varare l’operazione a guida militare di respingimento dei barconi nei porti di partenza, al fine di scoraggiare i viaggi. Questa politica è stata criticata dall’Onu, che l’ha ritenuta illegale in base al diritto internazionale, sostenendo che potrebbe intenzionalmente mettere a rischio vite umane.