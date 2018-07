Chi aggredisce i poliziotti vada in galera: la proposta di FdI che evita sotterfugi

di Lorenza Mariani

Chi pesta i poliziotti vada in galera senza escamotage giuridici o norme che aggirino la detenzione: questa, in grande sintesi, la proposta di FdI, al momento solo un disegno di legge depositato a Palazzo Madama dal senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, che – visto il tema – già anima il dibattito. Un dibattito destinato ad alzare la temperatura della polemica politica e che, tra discussioni sulle misure alternative alla detenzione e, di contro, la garanzia giuridica di una pena adeguata– tutti escamotage che al momento il codice penale prevede e assicura – promette scintille.

Chi pesta i poliziotti vada in cella: la proposta di legge di FdI

La proposta depositata dal partito di Giorgia Meloni, infatti, punta ad alzare la pena minima fissata al momento per le violenze contro i poliziotti, perseguendo un obiettivo chiaro e semplice e condiviso da molti sebbene fin qui subordinato ad altro; un principio-base che Zaffini riassume e chiarisce in termini netti e inequivocabili: «Chi aggredisce le forze dell’ordine deve andare in carcere». Un ragionamento alla base del disegno di legge proposto e depositato in Senato, che potrebbe incontrare il favore della Lega e del ministro dell’Interno Salvini in particolare, come noto sensibile ai temi della tutela fisica e della difesa giuridica di tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine. «Quante volte agenti e carabinieri malmenati hanno dovuto poi guardare inermi la rapida scarcerazione dei violenti? Già, perché se è vero che dare un pugno in un occhio a un poliziotto è un reato punito col carcere, spesso (dice Fdi) alla fine il condannato se la cava con misure alternative alla detenzione»: questo sostiene il primo firmatario della proposta e questo riferisce un servizio de il Giornale online in queste ore, per spiegare cosa ha indotto l’esponente di FdI a ripensare norme e provvedimenti sul tema.

Ecco invece cosa prevede attualmente il codice