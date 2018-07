Cdp, trovato l’accordo: l’amministratore delegato sarà Fabrizio Palermo

di Tito Flavi

Fabrizio Palermo è il nuovo amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti (Cdp). Sul suo nome sarebbe stata raggiunta un’intesa a Palazzo Chigi. Dario Scannapieco sarebbe invece fuori da Cdp. Su Palermo, si sarebbe trovato l’accordo di governo, dopo il vertice a quattro con Conte, Di Maio, Tria e Giorgetti, convocato questa mattina.

L’accordo su Palermo è venuto dopo un confronto fra il ministro dell’economia Giovanni Tria, da un parte, e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio dall’altra. Secondo i soliti “bene informati”, Tria, che puntava su Scannapieco, avrebbe ceduto su Palermo in cambio del semaforo verde di Lega e M5S su Alessandro Rivera come direttore generale del Tesoro. Rivera è attualmente il responsabile della direzione generale del Sistema bancario, ed è una figura ritenuta molto autonoma rispetto alla politica.

Perugino, 47 anni, Palermo è personaggio emergente del mondo finanziario italiano. È consigliere di Fincantieri dal 2016. Nell’ottobre 2014 è entrato in Cassa Depositi e Prestiti come Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili del gruppo.