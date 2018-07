Carceri, il 33,8% è straniero. Ma per la sinistra non c’è nessuna emergenza

di Giovanni Trotta

Crea polemica il rapporto sulle carceri dell’associazione Antigone, che tende in ogni sua parte a dimostrare che non c’è un’emergenza-stranieri in Italia. Diversa l’opinione dei sinacati della polizia penitenziaria, che nelle carceri ci lavorano: “Aumentano gli episodi violenti all’interno delle carceri italiane e con il regime penitenziario aperto e la vigilanza dinamica, ossia con controlli ridotti della Polizia Penitenziaria, la situazione si è ulteriormente aggravata”. È quanto afferma il Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria. Per il Sappe, “questo è un dato oggettivo, nonostante le false rassicurazioni di Antigone, che ha presentato oggi a Roma il suo rapporto sulle condizioni di detenzione nella prima metà dell’anno. La situazione si è notevolmente aggravata, rispetto agli anni precedenti”. Vediamo cosa dice Antigone: i detenuti nelle carceri italiane sono 58.759, “crescono ma di poco”, secondo l’associazione. Sono aumentati di 672 unità in 5 mesi. Ci sono 8.127 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. “Al sovraffollamento non si risponde con la costruzione di nuove carceri”, sottolinea l’associazione, rilevando come “la sola costruzione di un carcere per circa 250 detenuti costa circa 35 milioni di euro. Senza tenere conto dei costi di gestione”. Si tratta quindi di “una scelta costosa, inefficace (ci vogliono anni per costruire un carcere), ma anche sbagliata dal punto di vista della politica criminale”. L’associazione fondata da Massimo Cacciari, Stefano Rodotà e Rossana Rossanda, tra gli altri, non spiega però quale potrebbe essere l’alternativa. Gli stranieri, chiarisce l’associazione, “sono il 33,8% della popolazione detenuta. Gli stranieri non europei sono 13.490, ossia il 22,9% della popolazione detenuta. Nell’ambito di questo 22,9%, la presenza di detenuti con regolare permesso di soggiorno, seppur non stimata ufficialmente, è – secondo indagini a campione effettuate nei grandi istituti di pena – inferiore al 20%”.