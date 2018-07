Camera, Rampelli presiede in “maglia azzurra”: «Quelle rosse fuori dalla storia»

di Eleonora Guerra

L’appello lo aveva accolto subito, indossando già ieri una camicia azzurra in segno di solidarietà nei confronti dei 5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà. Fabio Rampelli, però, ha voluto dare ancora più forza a questo gesto simbolico, lanciato dalla leader di FdI, Giorgia Meloni, in risposta alle magliette rosse pro-migranti. Rampelli, infatti, si è presentato in “total blue” anche oggi alla Camera, dove ha presieduto i lavori per l’istituzione della commissione d’inchiesta sui rifiuti.

Giacca carta da zucchero e camicia azzurra, Rampelli ha così ribadito la sua adesione al messaggio di sostegno agli italiani in difficiltà, espressa esplicitamente sulla sua pagina Facebook domenica, mentre a Sorrento si trovava a un appuntamento politico del suo partito. «Indossiamo tutti una maglia azzurra, come fa Giorgia Meloni, con il pensiero rivolto ai 5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà. Di maglie rosse – ha scritto ancora Rampelli – ne abbiamo le scatole piene, chi le ripropone è fuori dalla storia».