Bersani: «Chapeau a Salvini, non dovevamo lasciare i temi sociali in mano alla destra»

di Redazione

Ammette di far parte di una stagione superata ma di voler continuare a tirare la carretta del Pd. Pier Luigi Bersani, che negli ultimi giorni è tornato sulla scena per pungolare la sinistra, fa autocritica e riconosce a Matteo Salvini grandi doti politiche. «La Lega ha uno straordinario interprete di una nuova destra sovranista, come Orban, come Trump, come stanno facendo nelle Filippine, un copione uguale nel mondo», dice a Omnibus, su La7 l’ex segretario dem con molto rammarico. «Non dovevamo lasciare la questione sociale in mano alla destra, hanno agganciato il disagio sociale al tema dell’immigrazione».

Bersani: abbiamo sbagliato troppo, ora si riparta

Confermando la lettera a Repubblica di qualche giorno fa, Bersani è pronto a lasciare il campo e invita anche gli “altri” a fare un passo indietro per ricostruire. «Dobbiamo dichiarare la disponibilità ad incontrarsi, Leu, centrosinistra, e altri, come abbiamo fatto dopo la sconfitta con Berlusconi, che avevamo ridicolizzato fino al giorno prima», dice spiegando che ora «serve un progetto nuovo, non so se è listone, partito nuovo, o altro, ma serve quel metodo messo in campo dopo la sconfitta del ’94». Ma ora – aggiunge l’ex segretario del Pd – devi rivolgerti alle milionate di persone che non hanno votato centrosinistra e chiederti: son tutti scemi o abbiamo sbagliato qualcosa? Tutti dobbiamo discutere, sinistra, centrosinistra, ambientalisti, laici. Ma ci deve essere elaborazione del lutto e servono quattro giorni per elaborare il lutto, come abbiamo fatto a Bologna». L’appello a resettare la stagione renziana è esplicito: «Non si può essere sempre in cattedra, altrimenti questa destra ce la teniamo per un bel po’, perché aspettare che falliscano senza che ci sia alternativa, può essere peggio». Ma non andrà in pensione: «Riconosco che faccio parte di una stagione che è superata, darò una mano a spingerlo il carretto, non a tirarlo», dice Bersani rispondendo a una domanda sul suo passo indietro. «Se si arriva a un programma che invece di rivendicare le cose del passato, fa proposte, ha un progetto comune, allora vedo qualche figura che potrà farlo, ma non dico chi potrà essere».