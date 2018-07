«Berlusconi capolista di FI alle europee». Il vice Tajani si presenta così

di Michele Pezza

«Ho chiesto al presidente Berlusconi di essere capolista alle Europee del prossimo anno». Antonio Tajani non ha dubbi: la strada del lancio di Forza Italia passa sempre dal Cavaliere. A darne notizia, lo stesso Tajani, al suo primo week end da vicepresidente “azzurro”. Una giornata, la sua, cominciata di buon mattino con la lettura dei giornali, quindi la rassegna stampa in tv seguita dall’invio dei primi sms alle 7 del mattino. Il punto della situazione sul riassetto organizzativo del partito Tajani lo ha invece fatto con Adriano Galliani, neocoordinatore dei dipartimenti di Forza Italia.

Tajani ha chiesto al Cav di candidarsi

Il ruolo di vice di Berlusconi è difficile e delicato. Intanto c’è da superare la trappola, sempre in agguato, del “quid mancante”, che tanto costò ad Angelino Alfano. Poi bisogna scampare al pericolo, anch’esso incombente, di restare ostaggio dei veti e delle ripicche sempre attivi sotto il piedistallo del Cavaliere. Insomma, non proprio una passeggiata. Sul suo tavolo Tajani ha il progetto di rilancio di Forza Italia in vista delle elezioni europee. Prima, però, ci sono gli appuntamenti elettorali regionali in Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Piemonte. E in mezzo c’è sempre lo scranno più alto di Strasburgo, con tanto di missioni in Niger e Libia. Il futuro costringerà Tajani a fare la spola tra Bruxelles e Roma, dove farà base negli uffici della sede di piazza San Lorenzo in Lucina. Sarà quello il quartier generale da cui impartire gli ordini per restituire ruolo e competitività ad una Forza Italia sempre più nelle fauci dell’alleato leghista.

Obiettivo: salvare FI dall’opa di Salvini

Nel frattempo, è partita l’“operazione ascolto”. Confronto a 360 gradi sui vari dossier aperti per dare una linea politica chiara di opposizione al governo giallo verde. La lista è lunga: il primo ad essere interpellato è stato Giovanni Toti, governatore della Liguria da tempo finito tra i sorvegliati speciali per eccessiva simpatia nei confronti di Salvini. Toti, infatti, non fa mistero di volere il partito unico. Tajani no. Sia come sia, quel che non può mancare in questa fase è l’ottimismo. Tafani lo sa e ne dispensa a piene mani: «La decisione di Berlusconi di rilanciare FI – assicura – ha creato molto entusiasmo, me lo dicono tutti i parlamentari che sto incontrando in questi giorni».